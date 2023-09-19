Сенников оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Московский «Спартак» вряд ли сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за титул чемпиона России, заявил бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников.

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«Спартак» в восьмом туре МИР РПЛ обыграл Дома «Сочи» со счетом 1:0, команда Гильермо Абаскаля с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» (17) идет вторым, лидирует «Краснодар» (18).

— «Спартак» победил «Сочи» — он на правильном пути?

— Он пока играет нестабильно. Но по крайней мере находится в верху турнирной таблицы. И более менее сейчас борется за первое место. Ему бы немножко стабильности в играх — и тогда, я думаю, он бы шел повыше. Но «Зенит», мне кажется, настолько силен, что мало надежд на чемпионство «Спартака».

— «Зенит» подтянулся — значит, первое место «Краснодара» уже под угрозой?

— Чемпионат длинный, даже треть его еще не пройдена. Сейчас рано делать выводы о местах командах, которые идут в диапазоне трех пяти очков. Но у «Зенита» видна стабильность в игре. Вместе с «Краснодаром» они по игре главные претенденты на золотые медали. Остальные менее стабильно играют, поэтому идут чуть ниже.

— Как ЦСКА и «Динамо»?

— Может, «Динамо» еще не совсем сыграно. Там новый тренер и много новичков среди футболистов. У ЦСКА были проблемы с составом. И после матчей сборных клубам топ уровня непросто возвращаться в чемпионат.

— Ожидали, что «Крылья Советов» будут идти на третьем месте?