Сенников оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Сенников считает, что у «Спартака» мало надежд на чемпионство
Московский «Спартак» вряд ли сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за титул чемпиона России, заявил бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников.
«Спартак» в восьмом туре МИР РПЛ обыграл Дома «Сочи» со счетом 1:0, команда Гильермо Абаскаля с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» (17) идет вторым, лидирует «Краснодар» (18).
— «Спартак» победил «Сочи» — он на правильном пути?
— Он пока играет нестабильно. Но по крайней мере находится в верху турнирной таблицы. И более менее сейчас борется за первое место. Ему бы немножко стабильности в играх — и тогда, я думаю, он бы шел повыше. Но «Зенит», мне кажется, настолько силен, что мало надежд на чемпионство «Спартака».
— «Зенит» подтянулся — значит, первое место «Краснодара» уже под угрозой?
— Чемпионат длинный, даже треть его еще не пройдена. Сейчас рано делать выводы о местах командах, которые идут в диапазоне трех пяти очков. Но у «Зенита» видна стабильность в игре. Вместе с «Краснодаром» они по игре главные претенденты на золотые медали. Остальные менее стабильно играют, поэтому идут чуть ниже.
— Как ЦСКА и «Динамо»?
— Может, «Динамо» еще не совсем сыграно. Там новый тренер и много новичков среди футболистов. У ЦСКА были проблемы с составом. И после матчей сборных клубам топ уровня непросто возвращаться в чемпионат.
— Ожидали, что «Крылья Советов» будут идти на третьем месте?
— Никто не знал этого. В прошлом году они боролась за выживание, а теперь в верхней части таблицы. Мы видим, что эта команда прилично укомплектована. «Крылья» показывают красивый комбинационный футбол, и физически все бегут у них очень хорошо, — приводит слова Сенникова «Евро футбол.ру».