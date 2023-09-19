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Футболист РПЛ рассказал, как отреагировал на назначение на матч женщины-арбитра

Полузащитник калининградской «Балтики» Александр Осипов поддержал назначение на матч Кубка России против самарских «Крыльев Советов» судьи Веры Опейкиной. Об этом он заявил «Матч ТВ».

Футболист РПЛ рассказал, как отреагировал на назначение на матч женщины-арбитра
© ФК "Балтика"

«В команде это не обсуждали, а восприняли как нормальный факт. Я только за такую историю. Стефани Фраппар судила матчи Лиги чемпионов, в Германии был случай, когда женщина арбитр работала на играх бундеслиги. Я только за Веру. Она дебютирует, можно сказать, на высшем уровне в мужском футболе. Надеюсь, у нее все получится. Здорово, если человек покажет, что он способен грамотно все делать на этом уровне» — сказал Осипов.

Опейкина ранее работала главным арбитром на матчах женской Суперлиги и помощником AVAR на матче Кубка России.

Матч между «Балтикой» и «Крыльями Советов» состоится 19 сентября. Начало встречи в 17:15 по московскому времени. Также в этот день состоятся еще два матча Кубка страны. «Краснодар» примет московское «Динамо», а «Пари Нижний Новгород» сыграет со «Спартаком».

«Балтика» является лидером группы, опережая «Зенит», «Ахмат» и «КС».

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