Футболист РПЛ рассказал, как отреагировал на назначение на матч женщины-арбитра

«В команде это не обсуждали, а восприняли как нормальный факт. Я только за такую историю. Стефани Фраппар судила матчи Лиги чемпионов, в Германии был случай, когда женщина арбитр работала на играх бундеслиги. Я только за Веру. Она дебютирует, можно сказать, на высшем уровне в мужском футболе. Надеюсь, у нее все получится. Здорово, если человек покажет, что он способен грамотно все делать на этом уровне» — сказал Осипов.