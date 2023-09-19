Анчелотти сравнил цели «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов

«Хави сказал, что цель «Барселоны» в Лиге чемпионов — выйти в в плей-офф. Цель «Реала» — всегда выходить как минимум в полуфинал, и я думаю, что мы сможем этого достичь», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito TV в своём «твиттере».