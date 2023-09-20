"Мутко против": сборная России может провести в октябре матч с Кенией

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч против национальной команды Кении, передает Telegram-канал "Мутко против".

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Окончательного решения по проведению матча еще не принято. Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что одним из соперников России может стать Камерун. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.