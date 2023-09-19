Мостовой сравнил тренерские качества Карпина и Слуцкого

Мостовой о Карпине: «Нормальные тренерские качества, он же играл в футбол. Слуцкий всегда будет на несколько ступенек ниже. Он вылетал из всех клубов, где работал»
Александр Мостовой сравнил тренерские качества Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.
– Вы бы хотели пройти стажировку у Карпина?
– Не знаю. Мы давно не общаемся.
– Как вам его тренерские качества?
– Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл.
– Но, например, Леонид Слуцкий не играл никогда на высоком уровне.
– Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли.
– Но он многого добился как тренер с ЦСКА.
– Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной.
Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал.
– Сейчас об этом часто вспоминают, когда Слуцкий стал комиком.
– Он им и был всегда, – смеясь сказал бывший игрок сборной России.
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Мостовой о Карпине: «Нормальные тренерские качества, он же играл в футбол. Слуцкий всегда будет на несколько ступенек ниже. Он вылетал из всех клубов, где работал»
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