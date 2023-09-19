Мостовой выразил готовность возглавить сборную России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что готов работать в сборной России в условиях отстранения от официальных матчей.

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«Вопрос не совсем спортивный. Почему нет? У команды нет турнирных задач? При чем здесь мотивация? Все работают в своих командах. Потом приезжают в сборную и трудятся там. Это их работа, они деньги за это получают», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. Накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что санкции в отношении российского футбола будут сняты после окончания СВО.

С момента отстранения сборная России провела 8 товарищеских матчей, в которых одержала два победы, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

На данный момент сборную России возглавляет Валерий Карпин. Контракт 54-летнего специалиста с национальной командой рассчитан до лета 2024 года.