Защитник «Спартака» Хлусевич рассказал, что ему поступало предложение от «Болоньи»

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», — приводит слова Хлусевича издание «Спорт-Экспресс».