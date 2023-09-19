«Спартак» объявил стартовый состав на матч Кубка России с «ПАРИ НН»
Московский «Спартак» и «ПАРИ НН» назвали стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
Встреча команд пройдет во вторник в Нижнем Новгороде. Прямую трансляцию игры смотрите с 17:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Маслов, Чернов, Джикия, Классен, Умяров, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Мелешин.
Полузащитник москвичей Руслан Литвинов не вошел в заявку на матч.
Стартовый состав «ПАРИ НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Тихий, Трошечкин, Эссьен, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Зе Турбо.