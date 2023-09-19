Абаскаль заявил о важности матча с "Пари НН"

— Это невероятно важно для стабильности, последовательности, особенно после перерыва на матчи сборных. Изменения в стартовом составе? Никто никого не бережет, мы играем за «Спартак», каждый это понимает, ставим самые высокие задачи, прогрессировать и расти, — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».