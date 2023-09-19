Абаскаль заявил о важности матча с "Пари НН"

«Спартаку» невероятно важно одержать победу над «ПАРИ НН», заявил Абаскаль
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что московской команде важно одержать победу над «ПАРИ НН» в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.
— Одна победа отделяет «Спартак» от досрочного выхода из группы в Кубке России. Насколько важно одержать победу сегодня?
— Это невероятно важно для стабильности, последовательности, особенно после перерыва на матчи сборных. Изменения в стартовом составе? Никто никого не бережет, мы играем за «Спартак», каждый это понимает, ставим самые высокие задачи, прогрессировать и расти, — сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».
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