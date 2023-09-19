Игрок «Оренбурга»: Мансилья и Перес уже наполовину русские

«Видите, какая атмосфера! Это залог успеха. Латиноамериканцы отвечают за атмосферу в команде? Все отвечают. Мы просто чуть-чуть спокойнее, в основном в автобусе орём, а они — везде. Они уже практически выучили русский. Все понимают всё, футбольные термины. Мансилья уже хорошо говорит на русском, Перес учит каждый день. Мансилья и Перес уже наполовину русские», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.