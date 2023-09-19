Булыкин: Смолов спижонил, как всегда

— Кубковые матчи всегда непредсказуемые. Тренеры дают поиграть футболистам, которые не имеют большого количества практики, потому что формат розыгрыша такой, что никто не вылетает.



Конечно, Тюкавин и Смолов не лучшим образом исполнили попытки. Федор немного спижонил, как всегда. Я думаю, пора ему просто бить пенальти, не задумываясь. Удар у него сумасшедший. Когда он начинает выдумывать, получается что то не то. «Динамо» проиграло, но не считаю, что это проблема.



Что касается гола Бителло, то для игрока всегда хорошо, когда забиваешь. В данной ситуации, думаю, он бил в дальний, а попал в ближний. Но это не так важно. Когда ты забиваешь, получаешь уверенность. Главное — не останавливаться и продолжать дальше помогать команде, — сказал Булыкин «Матч ТВ».