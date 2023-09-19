$96.65+0.01103.09+0.06

Российские клубы потеряли минимум 84,5 млн евро из-за отстранения от еврокубков. «Зенит» мог получить 65,5 млн («СЭ»)

Российские клубы потеряли более 80 миллионов евро из-за отстранения от еврокубков.

Российские клубы потеряли минимум €84,5 млн из-за отстранения от еврокубков
© Sports.ru

Согласно данным «Спорт-Экспресса», финансовые потери российских клубов, связанные с отстранением от еврокубков, составили как минимум 84,5 миллиона евро. При подсчетах учитывались сезоны 2022/23 и 2023/24.

Указанная сумма могла быть выплачена за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов. Также учтен возможный доход от реализации ТВ-прав. Больше всего мог заработать «Зенит» – 65,5 миллиона евро.

Отмечается, что на самом деле клубы Мир РПЛ могли бы заработать более 100 миллионов евро, так как дополнительным пунктом в выплатах УЕФА являются результаты в еврокубках – за победы, ничьи и проход в следующие стадии также полагаются денежные бонусы.