Российские клубы потеряли минимум €84,5 млн из-за отстранения от еврокубков

Российские клубы потеряли более 80 миллионов евро из-за отстранения от еврокубков.

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Согласно данным «Спорт-Экспресса», финансовые потери российских клубов, связанные с отстранением от еврокубков, составили как минимум 84,5 миллиона евро. При подсчетах учитывались сезоны 2022/23 и 2023/24.

Указанная сумма могла быть выплачена за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов. Также учтен возможный доход от реализации ТВ-прав. Больше всего мог заработать «Зенит» – 65,5 миллиона евро.