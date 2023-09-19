Личка рассказал, что футболисты «Динамо» сами решили, кто будет бить пенальти

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в эфире «Матч ТВ» заявил, что футболисты сами решили, кто будет пробивать послематчевые пенальти в игре ФОНБЕТ Кубка России с «Краснодаром».

© РИА Новости

Футболисты «Краснодара» по пенальти обыграли «Динамо» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи группы D завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 4:2.

— Сама команда определяла, кто будет бить пенальти. Я спросил, кто пойдет на пенальти. Вышли 5–6 человек. Сказал бы, что игроки решили сами.

Понятно, здесь чуть чуть другая погода, нежели в Москве. Было 29 градусов в начале игры. Мы играли хорошо, бегали и закрывали зоны между линиями, потому что они это хорошо используют. (Диего) Лаксальт отлично закрывал все эти зоны. (Хорхе) Карраскаль и Бителло сделали много беговой работы. Можно сказать, что нам надо было решать игру до 60 й минуты, как в матче с «Пари НН». У нас были возможности, потом сделали замены. Была одна потеря, когда пропустили гол, но там (вратарю Игорю) Лещуку было тяжело.

Я доволен игрой. Хотя мы и проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде.

— Это ваша третья игра с «Краснодаром» в сезоне. Какой из матчей понравился больше?

— Больше всего сегодня первые 45 минут понравились. Очень хорошо оборонялись, закрывали зоны, проводили быстрый хороший переход вперед. Мы забили гол, и было еще три момента. К сожалению, их вратарь все забрал, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».