Личка рассказал, что футболисты «Динамо» сами решили, кто будет бить пенальти

Личка рассказал, что футболисты «Динамо» сами решили, кто будет бить послематчевые пенальти в игре Кубка России с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка в эфире «Матч ТВ» заявил, что футболисты сами решили, кто будет пробивать послематчевые пенальти в игре ФОНБЕТ Кубка России с «Краснодаром».
Футболисты «Краснодара» по пенальти обыграли «Динамо» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Основное время встречи группы D завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 4:2.
— Сама команда определяла, кто будет бить пенальти. Я спросил, кто пойдет на пенальти. Вышли 5–6 человек. Сказал бы, что игроки решили сами.
Понятно, здесь чуть чуть другая погода, нежели в Москве. Было 29 градусов в начале игры. Мы играли хорошо, бегали и закрывали зоны между линиями, потому что они это хорошо используют. (Диего) Лаксальт отлично закрывал все эти зоны. (Хорхе) Карраскаль и Бителло сделали много беговой работы. Можно сказать, что нам надо было решать игру до 60 й минуты, как в матче с «Пари НН». У нас были возможности, потом сделали замены. Была одна потеря, когда пропустили гол, но там (вратарю Игорю) Лещуку было тяжело.
Я доволен игрой. Хотя мы и проиграли по пенальти, как и в Нижнем Новгороде.
— Это ваша третья игра с «Краснодаром» в сезоне. Какой из матчей понравился больше?
— Больше всего сегодня первые 45 минут понравились. Очень хорошо оборонялись, закрывали зоны, проводили быстрый хороший переход вперед. Мы забили гол, и было еще три момента. К сожалению, их вратарь все забрал, — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».
В активе «Краснодара» и «Динамо» по пять очков. Лидирует в квартете «Спартак» (9), который во вторник проводит гостевой матч с нижегородским «ПАРИ НН» (2). В следующем туре «Динамо» примет «красно белых», «Краснодар» — «ПАРИ НН». Игры пройдут 4 октября.