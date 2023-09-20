В Кении рассказали о ходе переговоров с РФС по товарищескому матчу

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено рассказал о ходе переговоров с Российским футбольным союзом (РФС) о товарищеском матче между национальными командами. Его слова передает Sport24.
«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России. Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено.
19 сентября Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что Кения и Россия проведут товарищеский матч 16 октября.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.