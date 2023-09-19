«Спартак» одержал разгромную победу в матче Кубка России

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче четвертого тура группового этапа турнира пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Стадион Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 27-й минуте счет открыл защитник красно-белых Леон Классен. На первой добавленной ко второму тайму минуте преимущество команды увеличил хавбек Кристофер Мартинс Перейра. На шестой добавленной минуте голом отличился полузащитник Квинси Промес.

После четырех матчей «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. «Нижний Новгород» располагается на последнем месте с двумя баллами в активе.