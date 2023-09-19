Абаскаль рассказал о травме футболиста "Спартака" Зобнина
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил несерьезную травму, тренерский штаб оценит возможность его игры в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
19 сентября "Спартак"на выезде победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 3:0 в матче четвертого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Зобнин отсутствовал в заявке "Спартака".
"Зобнин в целом нормально, несерьезная травма, - сказал Абаскаль. - Сегодня он тренировался в Москве. Сможет ли он сыграть с "Динамо"? Завтра будем оценивать и принимать решение".
Матч между "Спартаком" и"Динамо" пройдет 23 сентября на "Открытие банк - Арене".
Зобнину 29 лет, он выступает за "Спартак" с 2016 года. В текущем сезоне футболист провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.