Игнашевич взял на себя вину за первое поражение «Балтики» в Кубке России

«Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру, за поражение. Игра целиком и полностью под моей ответственностью. Если подытожить игру, то если что-то не получается – нужно находить резервы и другие качества. Чего сегодня не было. И это тоже претензия в мой, в первую очередь, адрес», – цитирует Игнашевича «СЭ».