Игнашевич взял на себя вину за первое поражение «Балтики» в Кубке России
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич отреагировал на поражение в игре четвертого тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ. Калининградская команда уступила самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:2.
«Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру, за поражение. Игра целиком и полностью под моей ответственностью. Если подытожить игру, то если что-то не получается – нужно находить резервы и другие качества. Чего сегодня не было. И это тоже претензия в мой, в первую очередь, адрес», – цитирует Игнашевича «СЭ».
Команда из Калининграда занимает первое место в группе С. В активе «Балтики» четыре проведенных матча и три набранных очка. На второй строчке располагается «Зенит» с шестью очками и одним матчем в запасе. Третье место за «Ахматом» (три очка и матч в запасе). Последнее место у «Крыльев Советов» (три очка).
После четырех матчей кубка команда Игнашевича забила семь голов и пропустила четыре мяча.