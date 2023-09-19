Капитан «Спартака» пошутил про гол Классена в ворота «Пари НН»

«Я подкалывал Классена? Он такие голы забивает, что уже даже неудобно. Скоро по имени и отчеству будем обращаться. Не могу вспомнить его отчество. Но с отцом знакомы. Леон знакомил нас на одном мероприятии. Отличный человек. Классен — кубковый Джокер? Леончик — молодец. Пусть работает, все будет хорошо», — заявил Джикия.