Игнатьев сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о выступлении «Зенит» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» после паузы на игры сборной выглядит лучше всех. Там вулканическое мастерство у игроков. Они понимают, что такое игровой ритм, где взять паузу, как переключать скорости. Играют как «Манчестер Сити». Эта команда не может быть в плохом физическом состоянии. Они за счет контроля мяча контролируют свои функции, расходуют энергию. Так же и «Зенит», – приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
Игнатьев отметил, что футболисты других российских команд бегают по полю больше, чем нужно, а у игроков «Зенита» техника соединяется с тактической выучкой, поэтому они понимают, когда ускориться, в какую зону, поэтому их соперникам сложно справиться с такой командой, где много мастеров высокого уровня.
Во встрече 8-го тура чемпионата России, прошедшего после перерыва в турнире на международные матчи, «Зенит» с разгромным счетом обыграл «Рубин» (3:0). Петербургский клуб с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару», лидирующему в чемпионате, один балл.