Игнатьев сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»

«Зенит» после паузы на игры сборной выглядит лучше всех. Там вулканическое мастерство у игроков. Они понимают, что такое игровой ритм, где взять паузу, как переключать скорости. Играют как «Манчестер Сити». Эта команда не может быть в плохом физическом состоянии. Они за счет контроля мяча контролируют свои функции, расходуют энергию. Так же и «Зенит», – приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».