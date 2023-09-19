Юран нецензурно оценил судейство в матче против «Спартака»
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран в России против московского «Спартака».
Юран нецензурно оценил судейство во встрече.
«На десятой минуте Виктор Александров получает апперкот, судья не реагирует. Это как? О каком футболе можно говорить?» — заявил тренер.
Встреча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых. Голами отметились защитник Леон Классен, а также хавбеки Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес.
После четырех матчей «Спартак» лидирует в турнирной таблице группы D, набрав 12 очков. «Нижний Новгород» располагается на последнем месте с двумя баллами в активе.
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