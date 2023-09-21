Гол вратаря «Лацио» номинирован на звание лучшего в первом туре ЛЧ

Гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в ворота мадридского «Атлетико» номинирован на звание лучшего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Лацио» во вторник сыграл вничью с «Атлетико» со счетом 1:1 в домашнем матче группы E. Проведель поразил ворота гостей в компенсированное ко второму тайму время.

Также на награду претендуют голы Жоау Феликса («Барселона», Испания), Анжело Фюльжини («Ланс», Франция) и Тете («Галатасарай», Турция).