Игрок "Спартака" Хлусевич рассказал, что им интересовалась "Болонья"

Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал, что летом им интересовалась итальянская "Болонья", передает "Спорт-Экспресс". "Агент говорил, что было предложение от "Болоньи". Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом", - сказал Хлусевич.