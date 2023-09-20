Игрок "Спартака" Хлусевич рассказал, что им интересовалась "Болонья"
Защитник московского "Спартака" Даниил Хлусевич рассказал, что летом им интересовалась итальянская "Болонья", передает "Спорт-Экспресс". "Агент говорил, что было предложение от "Болоньи". Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом", - сказал Хлусевич.
В текущем сезоне в Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубке России Хлусевич провел шесть матча, в которых забил два мяча. 19 сентября "Спартак" обыграл "Пари НН" в матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). В чемпионате России "Спартак" занимает шестое место, набрав 13 очков. Лидирует в таблице "Краснодар" (18). Второе место занимает петербургский "Зенит" (17).