Семин объяснил гол вратаря Проведеля в Лиге чемпионов

«У него хорошие физические данные, он очень высокий. Второй момент — ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали. Все вместе сложилось! Лишний игрок в штрафной, но и передача была великолепной! Он не был под таким контролем до конца эпизода, поэтому и забил», — заявил специалист.