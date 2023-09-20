Футболист Давыдов заявил, что ему надоело прозвище, которое дал Федун

«В моменте это же даже было уже не смешно. Постоянно кто-нибудь: «О, Месси, Месси, Месси, Месси». На районе, в магазине, в метро, где угодно. Первая реакция, когда увидел эту цитату? Я не помню, как отреагировал. Мне кажется, сказал, просто не подумав. Не вскружило ли голову? Нет.



Леонид Арнольдович меня всегда подбадривал, очень помогал, верил. Общались с ним не раз. Сказал и сказал. Он сказал это после матча с «Црвеной Звездой», я тогда просто на кураже феерил, возил, брал и кайфовал, как и надо вообще играть всегда. После этого матча он сказал и все, живи теперь с этим», — заявил Давыдов.