Каррера объяснил доминирование «Зенита» в РПЛ

«Видимо, клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Сильные игроки, сильный тренер. И это приводит к успеху. Сможет ли кто-то отобрать у «Зенита» чемпионство? Почему бы и нет? Футбол замечателен своей непредсказуемостью. Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности, хорошие игроки и тренеры. Но сначала мы сумели выиграть чемпионат, потом «Локомотив», — заявил итальянец.