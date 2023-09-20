В «Пари НН» рассказали о восстановлении Юрана после операции
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о реабилитации главного тренера клуба Сергея Юрана после операции.
«Со здоровьем у Сергея Николаевича все хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме — вы прекрасно видели, что во время матча со «Спартаком» он отстоял на бровке два тайма», – приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».
В начале сентября Юран почувствовал себя плохо, из-за чего ему пришлось перенести экстренную операцию. Причину недомогания тренер и клуб не сообщили.
Юран тренирует «Пари НН» с апреля 2023 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25. До этого специалист работал с «Химками» (2008, 2020, 2022), «СКА-Хабаровск» (2020 – 2022), «Зорким» (2017 – 2020, «Балтикой» (2014 – 2015) и другими клубами.
«Пари НН» после 8-ми туров РПЛ занимает девятое место. На счету команды 11 очков, три победы, три поражения и два матча вничью.
В 9-м туре «Пари НН» дома примет «Оренбург». Игра пройдет в воскресенье, 24 сентября. Начало – в 14:00 по московскому времени.