В «Пари НН» рассказали о восстановлении Юрана после операции

«Со здоровьем у Сергея Николаевича все хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме — вы прекрасно видели, что во время матча со «Спартаком» он отстоял на бровке два тайма», – приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».