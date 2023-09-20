Экс-тренер «Локомотива» рассказал, чем Юран отличается от Абаскаля
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников сравнил тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника «Пари НН» Сергея Юрана. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».
«Был бы рад, если бы в будущем «Спартак» возглавил Юран. Пусть наши мужики работают! Ничего личного, но за какие заслуги москвичи позвали Абаскаля? Чем он лучше местных специалистов? Кого он до этого тренировал, что выигрывал? И вот сейчас я не могу себе ответить на вопрос, чем Абаскаль как тренер лучше, чем Юран?
Вы сравните возможности «Спартака» и «Пари НН». Две разные планеты. У Юрана — харизма, стержень, его команды бьются, не пасуют перед авторитетами. Ну вот глобально что за последний год Абаскаль дал красно-белым?» — заявил тренер.
19 сентября «Спартак» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) в матче группового этапа Кубка России. Голы на счету защитника Леона Классена (27-я минута), хавбека Кристофера Мартинса (90+2) и вингера Квинси Промеса (90+6). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.