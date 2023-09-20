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Александр Мостовой: «Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват тренер сборной, завтра – судья. Гильермо какой-то нервный, ему надо расслабиться»

Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль слишком часто жалуется.

Мостовой снова подколол Абаскаля
© РИА Новости

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра – судья, который рано показал желтую карточку.

Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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