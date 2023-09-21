Точилин: Допускаю, что уже завтра не буду тренером «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о своем положении в клубе.
«Допускаю ли, что завтра скажут: «Вы больше не тренер «Сочи»? Конечно, допускаю. Могут. Все может быть», – приводит слова Точилина «РБ Спорт».
Вчера «Сочи» не смогли удержать преимущество в матче Кубка России с ЦСКА. Команда повела в счете, но в итоге уступила в серии пенальти.
До Точилина команду возглавлял Дмитрий Хохлов. Он был уволен из клуба после поражения в игре восьмого тура РПЛ от «Спартака». Та игра завершилась со счетом 0:1, а команда Хохлова пропустила мяч в компенсированное время.