Червиченко назвал условие отставки Абаскаля из «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ назвал следующего тренера РПЛ, кто может быть уволен.

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В нынешнем сезоне четыре клуба сменили тренеров. Среди них грозненский «Ахмат» (Ромащенко вместо Ташуева), воронежский «Факел» (Ташуев вместо Евсеева), «Сочи» (Точилин вместо Хохлова) и «Оренбург» (Деограсия вместо Ярошика).

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– В РПЛ уже состоялось четыре отставки. Кто из тренеров следующим рискует потерять свой пост?

– Неожиданно. Надо на таблицу глянуть. Кто у нас там? Ну «Балтика» не очень хорошо выступает, хотя ничего против Игнашевича не имею, но совсем как-то печально.

– Как вы думаете, почему у Игнашевича не получается в «Балтике»?

– Да не у Игнашевича не получается. Игроки слабоватые в «Балтике». На мой взгляд, команда играет очень неплохо, из тех людей, которые у него есть, Игнашевич выжимает максимум. Спасенный матч с «Ростовом» тому подтверждение.

Вопрос в том, что никто же из менеджеров на себя вину брать не будет, поэтому если есть неудача, то виноват тренер. Поэтому сейчас, на мой взгляд, у Игнашевича самые большие проблемы.

– Могут ли появиться новые иностранные специалисты в РПЛ, учитывая успехи Ивича в «Краснодаре»?

– Наша российская земля богата дураками, поэтому дурных поступков делается много. Игроков покупают – они убегают, тащат бестолковых иностранных тренеров, слушая их сказки. Поэтому могут сделать, что угодно. Мое мнение, надо вначале перебирать всех отечественных специалистов, а потом уже обращаться к какому-то иностранцу, если очень хочется.

– Давайте еще об иностранных специалистах. Как вы считаете, позиции Абаскаля в «Спартаке» прочны?

– Слушайте, игру показывает никакую, но вроде не все так плохо. Если на счет посмотреть, то вчера вообще можно было подумать, что «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород», хотя если внимательно смотреть на происходящее, то особую благодарность «Спартаку» надо судье передать и тому, кто сидел на ВАРе. А два мяча после девяностой минуты влетели потому, что «Нижний» просто уже всей командой пошел, пытался отыграться.

Поэтому, я думаю, если, как сейчас, в районе шестого-седьмого места Абаскаль закончит осеннюю часть чемпионата, то вполне возможно, что зимой его и поменяют.