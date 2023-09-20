Титов высказался о будущем Абаскаля

Титов об Абаскале: Если подписали контракт, давайте потерпим
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о будущем главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и все менять. Ведь только что всё было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству», - приводит слова Metaratings.ru.
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В прошлом сезоне под руководством 34-летнего испанца «Спартак» занял третье место с 54 очками. В феврале 2023 года тренера продлил контракт с клубом до лета 2025 года.
Также Абаскаль работал тренером молодежной команды «Севильи» и исполняющим обязанности тренера в «Базеле».
В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает шестое место с 13 очками. В восьмом туре красно-белые.