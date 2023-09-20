Титов высказался о будущем Абаскаля

«Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и все менять. Ведь только что всё было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству», - приводит слова Metaratings.ru.