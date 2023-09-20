Футболист «Пари НН» заявил, что его ударили кулаком в лицо в матче со «Спартаком»

«Юран рассказал, что меня ударили в лицо? Что рассказывать — посмотрите момент. Если не нашли в трансляции, посмотрите получше. Чернов бьет мне в челюсть. Я не хочу это обсуждать — это решение судьи. Не моя компетенция обсуждать решение судей», — заявил футболист.