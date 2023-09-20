Личка сравнил Бителло с Малкомом

«Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он играет в нашей команде. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный. Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь», — приводит слова Лички «РБ Спорт».