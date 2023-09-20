Тренер «Динамо» Личка сравнил Бителло с Малкомом
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сравнил новичка бело-голубых полузащитника Бителло с бывшим нападающим санкт-петербургского «Зенита» Малкомом, который сейчас выступает в составе «Аль-Хиляля».
«Бителло – отличный игрок, очень талантливый. Рад, что он играет в нашей команде. У него есть качество, он здорово играет на скорости, техничный. Для РПЛ он может стать таким же, как и Малком. Это здорово, что такие футболисты играют здесь», — приводит слова Лички «РБ Спорт».
23-летний Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. Сумма трансфера составила 10 млн евро (по данным Transfermarkt). Его контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года. Transfermarkt оценивает Бителло в 7 млн евро.
Бителло сыграл за «Динамо» впервые всего через несколько дней после официального объявления о его трансфере. Полузащитник провел на поле в матче РПЛ 30 минут, не отметившись результативными действиями.
В Кубке России Бителло провел 1 матч и забил 1 гол.
Малком покинул РПЛ летом этого года. «Зенит» продал нападающего «Аль-Хилялю» за 60 млн евро. В прошлом сезоне Малком был признан лучшим форвардом и футболистом чемпионата России.