Мостовой рассказал, почему перестал появляться на ТВ

«Почему я стал редко появляться на ТВ? У меня закончился договор с «Матч ТВ» в начале года, поэтому пока в раздумьях. Они пока не делают новое предложение. Потому что те, кто хорошо играл на высочайшем уровне, не особенно нужны. Я сейчас бывает даже не смотрю, а мне друзья звонят и спрашивают: «Это кто такие там?». Я не знаю, кто там. Два-три человека — да, а остальные... Забили где-то один-два гола, а теперь рассказывают», — сказал Мостовой.