Бейл о пиве: «Жигулевское» намного лучше Heineken. Когда люди слышат это, говорят: «Гленн, ты с ума сошел?»
Гленн Бейл сравнил российское пиво с иностранным.
– С каким нидерландским городом вы бы сравнили Самару?
– Думаю, Амстердам. Он самый большой, а Самара даже крупнее. В Нидерландах больше маленьких городов.
– Самара также известна как город, связанный с космосом. Удалось ли вам побывать в музее космонавтики?
– Я не так сильно интересуюсь космонавтикой, но моей жене это нравится. Мы ходили в музей «Самара Космическая», но он небольшой – за 45 минут все осмотрели.
Мне больше понравился музей, связанный с историей Самары. Там было очень интересно, узнал многое про российскую культуру.
– Город еще славится пивом и раками. Пробовали?
– Отличное сочетание (смеется)! Да, это было вкусно.
– В соцсетях «Крыльев» было фото, где тебе вручили большое блюдо с раками как автору лучшего гола июля.
– Это был отличный подарок, мне он понравился. Иногда можно съесть их с пивом вместе с одноклубниками.
– Как тебе местное пиво?
– Топ!
– В России говорят, что европейское лучше.
– Зависит от бренда. Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошел?» Для меня «Жигулевское» намного лучше, – сказал защитник «Крыльев Советов».
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