Гленн Бейл сравнил российское пиво с иностранным.

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– С каким нидерландским городом вы бы сравнили Самару?

– Думаю, Амстердам. Он самый большой, а Самара даже крупнее. В Нидерландах больше маленьких городов.

– Самара также известна как город, связанный с космосом. Удалось ли вам побывать в музее космонавтики?

– Я не так сильно интересуюсь космонавтикой, но моей жене это нравится. Мы ходили в музей «Самара Космическая», но он небольшой – за 45 минут все осмотрели.

Мне больше понравился музей, связанный с историей Самары. Там было очень интересно, узнал многое про российскую культуру.

– Город еще славится пивом и раками. Пробовали?

– Отличное сочетание (смеется)! Да, это было вкусно.

– В соцсетях «Крыльев» было фото, где тебе вручили большое блюдо с раками как автору лучшего гола июля.

– Это был отличный подарок, мне он понравился. Иногда можно съесть их с пивом вместе с одноклубниками.

– Как тебе местное пиво?

– Топ!

– В России говорят, что европейское лучше.