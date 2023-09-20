«Урал» победил «Локомотив» в серии послематчевых пенальти

Завершился матч 4-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Уралом» и московским «Локомотивом». Игра состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра игры выступил Сергей Карасёв из Москвы.

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Первый и второй тайм матча на «Екатеринбург Арене» прошли без голов. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Урала» со счётом 4:2. Екатеринбуржцы реализовали все свои попытки. В составе москвичей Марио Митай и Рифат Жемалетдинов не смогли реализовать свои удары.

Московский «Локомотив» возглавляет таблицу группы В, имея в своём активе семь очков. «Урал» после четырёх игр набрал пять очков и расположился на третьем месте.