Ромащенко: несмотря на ротацию, «Зенит» остается грозным коллективом

— Ожидания самые обычные, нормальные. Знаем силу соперника, знаем силу команды. Несмотря на ротацию, «Зенит» остается грозным коллективом. Понимаем всю сложность задачи, которая перед нами стоит.Тем не менее мы имеем все шансы, чтобы бороться за выход в плей офф. И постараемся достичь этой цели.У нас тоже присутствуют изменения: появляются игроки, которые получали мало игровой практики. Но в целом сила соперника нам известна, — сказал Ромащенко в эфире «Матч ТВ».