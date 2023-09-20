Тикнизян высказался о поражении от «Урала»

«Трудно сказать, что произошло. Это будет разбирать тренерский штаб» — Тикнизян о поражении «Уралу»
Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян в эфире «Матч ТВ» высказался о поражении в игре ФОНБЕТ Кубка России против «Урала», заявив, что у железнодорожников были неплохие подходы к воротам соперника.
Основное время встречи 4 го тура группового этапа Пути РПЛ турнира завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Урала» — 4:2.
— Честно говоря, трудно сказать, что произошло. Этим будет заниматься тренерский штаб. В целом были неплохие подходы. Мне кажется, что мы играли относительно неплохо. Но результат неудовлетворительный. Пенальти — это лотерея, в которой проиграли. Бывает, работаем дальше.
— Сам бы пробил пенальти, если бы был на поле?
— Нет нет (улыбается), — сказал Тикнизян в эфире «Матч ТВ».
В активе «Локомотива» 7 очков в группе В, «Урал» набрал 5 очков. «Ростов» (6 очков) и «Рубин» (3) свой матч четвертого тура проводят в эти минуты.