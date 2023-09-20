Тикнизян высказался о поражении от «Урала»

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян в эфире «Матч ТВ» высказался о поражении в игре ФОНБЕТ Кубка России против «Урала», заявив, что у железнодорожников были неплохие подходы к воротам соперника.

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Основное время встречи 4 го тура группового этапа Пути РПЛ турнира завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Урала» — 4:2.

— Честно говоря, трудно сказать, что произошло. Этим будет заниматься тренерский штаб. В целом были неплохие подходы. Мне кажется, что мы играли относительно неплохо. Но результат неудовлетворительный. Пенальти — это лотерея, в которой проиграли. Бывает, работаем дальше.

— Сам бы пробил пенальти, если бы был на поле?

— Нет нет (улыбается), — сказал Тикнизян в эфире «Матч ТВ».