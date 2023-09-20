Неизвестный обокрал клубный магазин «Рубина» на «Ак Барс Арене»

Неизвестный мужчина обокрал клубный магазин казанского «Рубина» в ночь после поражения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги от «Зенита» (0:3). Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

© Чемпионат.com

По информации источника, ночью понедельника, 18 сентября, мужчина вскрыл дверь фаншопа на стадионе команды — «Ак Барс Арене». Злоумышленник украл из магазина различные предметы клубной атрибутики: кепки, футболки и толстовки в сумме на 65 тыс. рублей. Сигнализация сработала, но до ЧОПа сообщение почему-то не дошло. Пропажу обнаружили работники магазина следующим утром. Мужчину пока не задержали.