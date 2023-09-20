Галактионов прокомментировал игру «Локомотива» в матче с «Уралом»

— В первом тайме теряли очень простые мячи, было много брака в передачах. В перерыве обратили на это внимание, что надо играть более спокойно и хладнокровно, второй тайм прошел с заметным преимуществом с нашей стороны. И моменты хорошие были, и замены сделали свое дело. Относительно прошлых матчей второй тайм можно занести в актив. Здесь надо отдать ребятам должное. Уступили по пенальти, всегда хочется побеждать, но сказали ребятам, что не надо разочаровываться и вешать нос, а готовиться к следующему матчу.



Пенальтисты сами выбирали, или мы назначали? Спрашивали, кто готов, а кто — нет. Но, к сожалению, не очень удачно исполняли. В следующий раз будут бить не они? Надеюсь, следующего раза не будет, потому что надо побеждать в основное время, и у нас для этого есть все возможности, — сказал Галактионов «Матч ТВ».