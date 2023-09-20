УЕФА оштрафовал Украину за расистское поведение фанатов
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола за расистское поведение фанатов в матчах отборного турнира чемпионата Европы. Соответствующее заявление появилось на сайте УЕФА.
«Оштрафовать Ассоциацию футбола Украины на 20 тысяч евро, частично закрыть стадион УАФ во время следующего матча чемпионата, в котором команда играет в качестве принимающей стороны и запретить организации продавать билеты своим болельщикам на следующий матч за расистское поведение ее фанатов», — говорится в тексте.
Также в требованиях УЕФА говорится, что свободными должны остаться не менее пяти тысяч мест.
Помимо этого УАФ обязали выплатить штраф в размере пяти тысяч евро за использование пиротехники на стадионе и восемь тысяч евро за блокирование общественных мест.