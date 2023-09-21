Вратарь ЦСКА признался, что ему тяжело принять переход Фернандеса в «Зенит»

«Как отреагировал на поведение Марио после гола? Возможно, внутри расстроился, что так произошло. Но очень многого не знаю, не могу говорить по этому поводу. В любом случае я смотрел за ним с детства, очень люблю Марио. Но глубоко внутри мне тяжело это принять. Пусть играет в «Зените».



Изменилось ли к нему отношение? Пока не могу ответить на этот вопрос даже сам для себя», — сказал Тороп.