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Вратарь ЦСКА Тороп о поведении Фернандеса: внутри расстроился, что так произошло

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп признался, что еще не определился, поменялось ли у него отношение к перешедшему в «Зенит» защитнику Марио Фернандесу. Его слова передает «Чемпионат».

Вратарь ЦСКА признался, что ему тяжело принять переход Фернандеса в «Зенит»
© РИА Новости

«Как отреагировал на поведение Марио после гола? Возможно, внутри расстроился, что так произошло. Но очень многого не знаю, не могу говорить по этому поводу. В любом случае я смотрел за ним с детства, очень люблю Марио. Но глубоко внутри мне тяжело это принять. Пусть играет в «Зените».

Изменилось ли к нему отношение? Пока не могу ответить на этот вопрос даже сам для себя», — сказал Тороп.

7 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

Перед последней игрой ЦСКА в сезоне-2021/22 стало известно, что 31-летний бывший защитник сборной России Фернандес принял решение на неопределенный срок приостановить свою карьеру. В начале 2023 года он перешел в бразильский «Интернасьонал» по «джентельменскому соглашению» с армейцами.

В очной игре между ЦСКА и «Зенитом» 3 сентября Фернандес отметился забегом через все поле во время празднования гола в ворота москвичей.

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