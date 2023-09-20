Румынскую федерацию футбола наказали за политический баннер

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Румынскую федерацию футбола за баннер «Косово – это Сербия», который вывесил кто-то из румынских болельщиков. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Согласно решению дисциплинарного комитета, следующий домашний матч УЕФА сборная Румынии обязана будет провести без зрителей. Кроме того, румынская федерация получила штраф в 40 тысяч евро, а также дополнительный штраф в 12 тысяч евро за блокировку проходов. При этом сама Федерация футбола Румынии выступила с осуждением действий болельщиков.