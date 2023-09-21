СМИ: Месси оскорблял Витинью на тренировке "ПСЖ"

Стало известно, что бывший футболист "Пари Ссен-Жермен" Лионель Месси в начале года на тренировке резко высказался в адрес защитника парижан Витиньи, из за чего тот даже задумался об уходе из клуба. Об этом сообщает L'Equipe.

В первой половине 2023 года между игроками произошел жесткий стык на тренировке. В результате Месси грубо ответил португальцу: "Ты не только плох, но и делаешь мне больно".

Источник отмечает, что Месси в прошлом сезоне несколько раз ругался с Витиньей, в результате чего тот даже попросил "ПСЖ" отпустить его в другой клуб. В итоге сам Месси летом перешел в "Интер Майами". Месси перебрался в американский клуб летом 2023 года после двух лет выступлений за французский "ПСЖ". Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. После 12 игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. "Интер Майами" стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира "Нэшвилл" в серии послематчевых пенальти (10:9).