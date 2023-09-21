"Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов по футболу

Германская "Бавария" со счетом 4:3 обыграла английский "Манчестер Юнайтед" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2). У проигравших отличились Расмус Хёйлунн (49), Каземиро (88) и Бруну Фернандеш (90+5).

В другом матче группы А турецкий "Галатасарай" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 2:2. Во втором туре "Бавария" на выезде сыграет с "Копенгагеном", "Манчестер Юнайтед" примет "Галатасарай". Встречи пройдут 3 октября.