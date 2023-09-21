Личка: прямой замены Захаряну никогда не будет

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что новичок «бело голубых» Бителло не является прямой заменой перешедшему в «Реал Сосьедад» Арсену Захаряну, однако на пару с Хорхе Карраскалем он должен добавить креативности в игру команды.

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«Динамо» объявило о переходе Бителло на прошлой неделе. Соглашение с 23 летним полузащитником рассчитано до лета 2028 года, СМИ сообщали, что стоимость переходе составляет порядка 10 млн евро. Полузащитник успел отметиться голом в матче против «Краснодара» в ФОНБЕТ Кубке России.

— Как проходит адаптация новых легионеров: Бителло, Карраскаля, Чавеса?

— Хорошо, и они это демонстрируют на поле. Бителло приехал неделю назад, сразу вышел в первой игре, в матче с «Краснодаром» еще и забил. Понятно, что коммуникация на поле для него полегче, когда рядом Лаксальт, Карраскаль, потому что они говорят на одном языке.

Бителло — футболист с хорошим футбольным интеллектом, он быстро понимает то, как надо двигаться на поле, куда отдавать передачи. Его адаптация идет отлично.

— Бителло был куплен в последний день трансферного окна за приличную сумму. Это прямая замена Захаряну?

— Прямой замены Захаряну никогда не будет, потому что каждый игрок уникальный. Бителло может играть и на позиции Арсена, и восьмерку, как в матче с «Краснодаром». Мы хотим, чтобы Карраскаль и Бителло придали нам креативности, которую вносил Захарян. Можно сказать, что мы купили креативного игрока (Бителло), потому что другого креативного футболиста отдали в Сан Себастьян.

— «Динамо» удалось осуществить все трансферы, которые хотели?

— Уверен, что да. Понятно, мы рассматривали центрального защитника, потому что уходил Саба Сазонов. Но у нас уже выходил молодой парень Иван Лепский, который может хорошо играть. Те трансферы, которые мы совершили по итогу трансферного окна, отличные и уже приносят нам пользу. Надеюсь, дальше будет только лучше, — сказал Личка «Матч ТВ».