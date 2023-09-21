Экс-футболист Титов выступил против запрета на приглашение легионеров в РПЛ

"Зачем и почему? Если иностранцев берут, значит, есть агенты, люди, которые советуют тех или иных игроков или тренеров. Они на этом зарабатывают. Ну и Россия же не закрытая страна. Зачем нам закрываться? Есть люди, которые любят Россию, приезжают сюда. Почему бы нет? Поэтому я за то, чтобы не было запрета", - заявил экс-капитан "Спартака".