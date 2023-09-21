Экс-футболист Титов выступил против запрета на приглашение легионеров в РПЛ

Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Егор Титов в интервью Metaratings поделился мнением о приглашении легионеров в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
"Зачем и почему? Если иностранцев берут, значит, есть агенты, люди, которые советуют тех или иных игроков или тренеров. Они на этом зарабатывают. Ну и Россия же не закрытая страна. Зачем нам закрываться? Есть люди, которые любят Россию, приезжают сюда. Почему бы нет? Поэтому я за то, чтобы не было запрета", - заявил экс-капитан "Спартака".
Титов большую часть карьеры играл за "Спартак". В составе команды он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Егор Титов работал с Дмитрием Аленичевым в тренерском штабе "Спартака" и красноярского "Енисея", который они покинули в 2019 году. После этого тренерская карьера на паузе, но Титов продолжает вести активную футбольную жизнь и постоянно встречается с болельщиками, участвует в различных проектах по популяризации этого вида спорта.