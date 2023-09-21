Экс-футболист Мостовой назвал нестабильной игру "Динамо" в РПЛ

"Динамо" сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с "Нижним": как можно, ведя в счете, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а "Динамо" эти ошибки допускает постоянно. У клуба есть состав, поэтому они держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше", - заявил экс-футболист.