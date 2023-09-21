Экс-футболист Мостовой назвал нестабильной игру "Динамо" в РПЛ
Бывший футболист испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой заявил, что в игре московского "Динамо" нет стабильности. Своим мнением он поделился "Евро-Футбол.Ру".
"Динамо" сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с "Нижним": как можно, ведя в счете, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а "Динамо" эти ошибки допускает постоянно. У клуба есть состав, поэтому они держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше", - заявил экс-футболист.
15 сентября бело-голубые на своем поле сыграли вничью с "Пари Нижний Новгород" (1:1) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболисты гостей сравняли счет на 88-й минуте игры. В турнирной таблице "Динамо" занимает четвертое место с 15-ю очками. В ближайшем туре подопечные Марцела Лички сыграют со столичным "Спартаком". Встреча пройдет 23 сентября, начало в 19.00 по московскому времени.