Россия опустилась в рейтинге ФИФА

Напомним, в июле текущего года Россия занимала 38-е место, отставая от Чехии и опережая Нигерию. На то время Эквадор был 40-м. Тройка лидеров за последние несколько месяцев не изменилась, а вот Италия опустилась с восьмого на девятое место в рейтинге.