В УЕФА назвали грандиозным проект РФС "Футбол в школе"

Проект Российского футбольного союза (РФС) под названием "Футбол в школе" является грандиозным. Такое мнение на конференции РФС, посвященной проекту, высказал представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент.
В рамках проекта с 20 по 24 сентября проходят соревнования Школьной футбольной лиги.
"Спасибо за приглашение на турнир, позвольте передать привет от наших сотрудников из УЕФА. РФС пришел несколько лет назад со стратегическим планом до 2030 года, в рамках него развиваются все области футбола, - сказал Климент. - Одним из важных направлений является массовый и юношеский футбол. Одной из программ, которую развивает РФС, это "Футбол в школе". В проекте принимают участие более 1 миллиона мальчиков и девочек, это грандиозный проект, результаты будут появляться позже".
"Я уверен, что самые талантливые мальчики и девочки станут членами профессиональных клубов и сборных команд. Самое главное, чтобы вы все наслаждались и полюбили футбол на всю жизнь. Чтобы в будущем привели своих детей. Я хотел бы поблагодарить всех за этот большой труд и энергию. Хотел бы пожелать всем тренером успеха", - добавил он.
"Футбол в школе" - это проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения и Минспорта, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.