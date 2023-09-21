В УЕФА назвали грандиозным проект РФС "Футбол в школе"

"Спасибо за приглашение на турнир, позвольте передать привет от наших сотрудников из УЕФА. РФС пришел несколько лет назад со стратегическим планом до 2030 года, в рамках него развиваются все области футбола, - сказал Климент. - Одним из важных направлений является массовый и юношеский футбол. Одной из программ, которую развивает РФС, это "Футбол в школе". В проекте принимают участие более 1 миллиона мальчиков и девочек, это грандиозный проект, результаты будут появляться позже".